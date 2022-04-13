Real Madrid, pes etmedi, uzatmada turu geçti!

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Chelsea'yi konuk etti. İspanyol ekibi, 3-1'in rövanşında oynanan karşılaşmayı, 3-0 geriye düşmesine uzatmalara götürmeyi başardı ve uzatmalarda Karim Benzema'nın attığı golle 3-2'lik mağlubiyete rağmen turu geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, pes etmedi, uzatmada turu geçti!
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13 Nisan 2022 00:33
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, kendi sahasında Chelsea'yi konuk etti.

3-1 Real Madrid'in kazandığı ilk maçın rövanşında, İspanya'da oynanan maçın normal süresi Chelsea'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Uzatmalara giden maçta sahneye Karim Benzema çıktı ve maçın skorunu 3-2 tayin ederek takımını yarı finale çıkardı.

Karşılaşmada Chelsea'nin gollerini; 15. dakikada Mason Mount, 51. dakikada Antonio Rüdiger ve 75. dakikada Timo Werner kaydetti. Öte yandan İngiliz ekibinin 62. dakikada Marcos Alonso ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Real Madrid'e turu getiren goller 80. dakikada Rodrygo ve 96. dakikada Karim Benzema'dan geldi.

Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi ise, Manchester City - Atletico Madrid karşılaşmasından turla çıkan taraf olacak. İki takım arasındaki ilk maçı İngiliz temsilcisi Kevin De Bruyne'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

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