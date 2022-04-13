Tuchel: 'Ancelotti gülüyordu, garipsedim'

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Real Madrid'e elendikleri maçın değerlendirmesini yaptı.



Alman hoca maç sonu açıklamasında kabul edebilecekleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, "Bu skor bizim kabul edebileceğimiz bir eleniş şekli, çünkü geride pişmanlık yaşayacağımız bir şey yapmadık. Yediğimiz iki gol de top bizdeyken yaptığımız büyük hatalardan geldi. İkinci maçı deplasmanda kazandık ama attığımız gol sayısı yetersiz kaldı. Önemli olan taktiğe sadık kalmaktı ve bunu da başardık" diye konuştu.



Maç sonunda Ancelotti'nin maçın hakemiyle gülerek konuşmasını garipsediğini belirten Tuchel, "Maç bitiminde tebrik etmek için Ancelotti'nin yanına gittim. Çok centilmen olduğunu bildiğim Ancelotti'yi hakemle gülerek konuşurken gördüm. Bu bana iyi görünmedi!" sözlerini kullandı.





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