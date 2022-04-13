Tuchel: "Ancelotti gülüyordu, garipsedim"

Thomas Tuchel, Real Madrid'e elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri maçın değerlendirmesini yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Tuchel: 'Ancelotti gülüyordu, garipsedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2022 02:48
Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Real Madrid'e elendikleri maçın değerlendirmesini yaptı.

Alman hoca maç sonu açıklamasında kabul edebilecekleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, "Bu skor bizim kabul edebileceğimiz bir eleniş şekli, çünkü geride pişmanlık yaşayacağımız bir şey yapmadık. Yediğimiz iki gol de top bizdeyken yaptığımız büyük hatalardan geldi. İkinci maçı deplasmanda kazandık ama attığımız gol sayısı yetersiz kaldı. Önemli olan taktiğe sadık kalmaktı ve bunu da başardık" diye konuştu.

Maç sonunda Ancelotti'nin maçın hakemiyle gülerek konuşmasını garipsediğini belirten Tuchel, "Maç bitiminde tebrik etmek için Ancelotti'nin yanına gittim. Çok centilmen olduğunu bildiğim Ancelotti'yi hakemle gülerek konuşurken gördüm. Bu bana iyi görünmedi!" sözlerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.