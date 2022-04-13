Ancelotti: "Maçı taraftar ve stadımız kazandırdı"

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Chelsea maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ancelotti: 'Maçı taraftar ve stadımız kazandırdı'
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13 Nisan 2022 02:38
Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde oynanan Real Madrid - Chelsea maçının ardından İspanyol ekibinin hocası Carlo Ancelotti maçın değerlendirmesini yaptı.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti maç sonu açıklamasında 3-0 geriye düşmelerine rağmen maçı taraftarları sayesinde kazandıklarını söyleyerek, "Zor bir maç oldu, geriye düşmeyi hak etmedik. Taraftarımız ve bu stadyum takımın asla pes etmemesine yardımcı oluyor. Bunu anlatmak çok zor." ifadelerini kullandı.

Ancelotti uzatmalarda rakiplerinden daha fazla enerji sarf etmelerinin de uru geçmelerinde büyük etken olduğunu belirterek, "Chelsea normal sürede fizik olarak daha iyi gözüktü ama uzatmalarda bizim üstünlüğümüz ortaya çıktı. Ekstra enerjimizi kullanarak yarı finale yükseldik" diye konuştu.

 

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