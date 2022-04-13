Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Bayern Münih, sahasında Villarreal'i konuk etti.



Allianz Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. İlk maçı 1-0 kazanan Villarreal toplamda 2-1'lik skorla ulaşarak yarı finale adını yazdırmayı başardı.



Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken Bayern'in beklenen golü 52. dakikada Lewandowski'den geldi. Golün ardından daha da tempo kazanan karşılaşmada Villarreal, oyun disiplininden kopmadı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Chukwueze sahneye çıktı ve maça dengeyi getirdi. Kalan az sürede başka gol olmayınca Villarreal büyük bir sürprizi gerçekleştirdi ve yarı finale yükselmeyi başardı.



Bu sonuçla Villarreal, 16 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale adını yazdırdı. Öte yandan ortaya çıkan ilginç istatistikte Villarreal, 2-1 kazandığı serinin iki maçında Bayern kalesine toplam 2 isabetli şut göndererek ilginç bir istatistiğe imza attı.



Villarreal yarı finalde Benfica - Liverpool eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final ilk maçında Jürgen Klopp'un ekibi rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.





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