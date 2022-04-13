Emery: "Başarmak için en iyileri yenmeniz gerekiyor"

Villarreal'in hocası Unai Emery, Bayern Münih'i yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Emery: 'Başarmak için en iyileri yenmeniz gerekiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2022 03:06
Unai Emery, Villarreal'in Bayern Münih'i elediği maçın değerlendirmesini yaptı.

Kupalar kazanmak için favorilerin mağlup edilmesi gerektiğini söyleyen İspanyol hoca, "Bir şeyler elde etmek için en iyileri yenmelisiniz. Juventus'u yendiğimiz maç bize güven aşılamıştı ve bunun devamını getiriyoruz. Bundan sonra Benfica veya Liverpool gelirse fark etmez, bir şansımızı kullanmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Bayern Münih karşısında yarı finali getiren unsurun kusursuz savunma olduğunu belirten Emery, "Gol çok kritik bir anda geldi, Bayern diğer maçlarında gol atmaya başladığında 2-3. golleri atabileceğini göstermişti. Önemli şeyler başarıyoruz. Yarı final de çok keyifli olacak" sözlerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.