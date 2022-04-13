Emery: 'Başarmak için en iyileri yenmeniz gerekiyor'

Unai Emery, Villarreal'in Bayern Münih'i elediği maçın değerlendirmesini yaptı.



Kupalar kazanmak için favorilerin mağlup edilmesi gerektiğini söyleyen İspanyol hoca, "Bir şeyler elde etmek için en iyileri yenmelisiniz. Juventus'u yendiğimiz maç bize güven aşılamıştı ve bunun devamını getiriyoruz. Bundan sonra Benfica veya Liverpool gelirse fark etmez, bir şansımızı kullanmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.



Bayern Münih karşısında yarı finali getiren unsurun kusursuz savunma olduğunu belirten Emery, "Gol çok kritik bir anda geldi, Bayern diğer maçlarında gol atmaya başladığında 2-3. golleri atabileceğini göstermişti. Önemli şeyler başarıyoruz. Yarı final de çok keyifli olacak" sözlerini kullandı.





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