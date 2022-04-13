Nagelsmann: 'Sadece ligi kazanmak bize yetmez'

Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann, Villarreal'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



34 yaşındaki teknik adam maç sonu açıklamasında ilk maçın önemine vurgu yaparak, "İlk maç çok önemliydi, iyi oynamadık. Bu maçta son haftaların en iyi oyununu oynadık ve ciddi bir sınav verdik. Bu kadar katı ve derin blokların olduğu takımlara karşı şans yaratmak çok zor" diye konuştu.



Nagelsmann elenmelerine rağmen çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek önümüzdeki günlerde kendisini zor günlerin beklediğine ilişkin soruya ise, "Yediğimiz golde rakip oyuncu topa doğru düzgün vuramadı bile! Geride çok boşluk bırakmıştık. Önümüzdeki haftalarda oluşacak rahatsız edici durumdan korkmuyorum çünkü dünyada daha kötü şeyler var" açıklamasını yaptı.



Alman teknik adam son olarak Bayern Münih için yarı finalin bile yetersiz bir hedef olduğunu belirterek, "Şampiyonlar Ligi yarı finali minimum hedeftir. Bunu başaramadık. Sadece lig şampiyonluğunu kazanmak bizim için yetersiz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





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