Real Madrid, Nacho ile yeniden görüşecek!

Real Madrid, sözleşmesi sona eren kaptanı Nacho Fernandez ile yeni bir görüşme yapacak.



İspanyol savunma oyuncusu, geçtiğimiz aylarda teknik direktör Carlo Ancelotti ve kulübe sezon sonunda takımdan ayrılacağını bildirmişti.



The Athletic'te yer alan habere göre, 34 yaşındaki futbolcunun şu anda takımdan ayrılma konusunda şüphelerinin olduğu belirtildi. Nacho, bu nedenle kulüple yeni bir görüşme yapacak.



Nacho'nun adı ayrılık kararı sonrası Suudi Arabistan ve MLS'ten bazı ekiplerle anılmıştı.



Real Madrid altyapısından yetişen ve kariyerinin tamamını İspanyol devinde geçiren Nacho Fernandez, geride kalan sezonda David Alaba ve Eder Militao gibi isimlerin uzun süreli sakatlıklarının da etkisiyle 45 maçta süre buldu.





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