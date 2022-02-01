Real Madrid, Modric'le uzatıyor!

İspanya La Liga devi Real Madrid, iç transferde oldukça hareketli...



Başkent ekibi, 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Luka Modric'in sezon sonundaki sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için Hırvat oyuncuyla anlaşmaya vardı.



Modric'in yeni sözleşmede maaşından yüzde 10'luk bir indirim yapacağı belirtildi.



Bu sezon Real Madrid formasıyla 24 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.





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