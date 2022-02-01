Real Madrid, Modric'le uzatıyor!

Real Madrid, 36 yaşındaki Luka Modric'in sözleşmesini uzatıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, Modric'le uzatıyor!
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01 Şubat 2022 20:49
İspanya La Liga devi Real Madrid, iç transferde oldukça hareketli...

Başkent ekibi, 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Luka Modric'in sezon sonundaki sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için Hırvat oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Modric'in yeni sözleşmede maaşından yüzde 10'luk bir indirim yapacağı belirtildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 24 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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