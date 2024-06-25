Real Madrid'in kaptanı resmen takımdan ayrıldı

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Nacho Fernandez resmen takımdan ayrıldığını açıkladı.



Real Madrid resmi sitesinden yaptığı açıklamada Nacho'ya şükranlarını sunduklarını söyledi ve şu sözlerle veda etti:



"Takım kaptanımız Nacho Fernandez, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı. Real Madrid olarak, kulübümüzün büyük efsanelerinden Nacho'ya şükran ve sevgilerini sunuyoruz."



26 KUPA KAZANDI



Nacho, 2001 yılında henüz 10 yaşındayken Real Madrid'e transfer oldu ve 2012 yılında A Takım'ın as oyuncusu olana kadar altyapı takımımızın tüm kategorilerinde forma giydi. O günden bu yana 12 sezon boyunca formamızı terletti. Real Madrid tarihinin en başarılı isimlerinin başına yer aldı. Bu süre boyunca 364 maç oynadı ve 26 şampiyonluk kazandı.



Nacho, 6 Şampiyonlar Ligi, 5 Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 4 Lig, 2 Copa del Rey ve 5 İspanya Süper Kupası kazandı.



SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadsiah, Nacho Fernandez ile anlaşma sağladı.



34 yaşındaki savunma oyuncusunun Al Qadsiah için sağlık kontrollerinden de geçtiği ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.





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