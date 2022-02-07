Real Madrid hata yapmadan liderliğini sürdürdü

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid, sahasında Granada'yı konuk etti.



Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 1-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Real Madrid'e galibiyeti getiren tek golü Militao'nun asistinde Marco Asensio'dan geldi.



Bu sezon ligde 3. kez tek golle maç kazanan Real Madrid bu sonuçla 53 puana yükseldi. Granada ise 24 puanda kaldı.





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