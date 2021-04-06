Real Madrid evinde Liverpool'dan avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid ile İngiliz Liverpool karşı karşıya geldi.



Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 3-1 yenerek rövanş öncesi avantajlı skoru elde eden taraf oldu.



Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, Vinicius Junior'la 27. dakikada öne geçti. 36. dakikada Bu kez Asensio topu ağlara gönderirken ilk yarıyı Real Madrid 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarının başlamasıyla bu kez sahneye çıkan isim Salah oldu ve 51. dakikada Liverpool farkı bire indirdi. 65. dakiaya gelindiğinde yeniden Vinicius Junior topu ağlarla buluşturmayı başardı ve Real Madrid yeniden farkı ikiye çıkardı.



Öte yandan Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 90 dakika mücadele etti.



Karşılaşmanın rövanşı 14 Nisan Çarşamba tarihinde Liverpool'un sahası Anfield'da oynanacak.



