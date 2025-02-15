Real Madrid'e deplasmanda çelme!

İspanya La Liga'da Real Madrid, Osasuna ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid'e deplasmanda çelme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2025 20:12
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanına konuk oldu. Estadio El Sadar'daki mücadele 1-1 tamamlandı.

Real Madrid, karşılaşmanın 15. dakikasında Kylian Mbappe ile öne geçti.

Real Madrid'de Jude Bellingham, karşılaşmanın 39. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Real Madrid üstünlüğü ile tamamlandı.

Osasuna'da Ante Budimir, 58. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve durum 1-1'e geldi.

Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, maçta süre almadı.

Bu sonucun ardından zirve yarışında yara alan Real Madrid, puanını 51 yaptı. Osasuna ise 32 puana yükseldi.

Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Girona'yı sahasında ağırlayacak. Osasuna, Celta Vigo deplasmanına gidecek.


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery