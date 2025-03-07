Real Madrid, Dean Huijsen'i yakın takibine aldı!

İspanyol devi Real Madrid, yaz transfer çalışmaları için kollarını sıvadı.



Daily Mail'in haberine göre; Real Madrid, Bournemouth'un formda savunma oyuncusu Dean Huijsen'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor.



Geçtiğimiz yaz Juventus'tan 12,6 milyon sterlin bedelle Bournemouth'a transfer olan 19 yaşındaki Hollandalı futbolcu, İngiltere'deki ilk sezonunda harika bir performans sergiledi.



EN AZ GOL YİYEN SAVUNMACILAR ARASINDA



Premier Lig'de bu sezon 19 maçta forma giyen Huijsen, yalnızca Liverpool ve Arsenal'in gerisinde kalarak 29 golle en az gol yiyen savunmalar arasında yer aldı.



SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO



Huijsen'in sözleşmesindeki 60 milyon euro serbest kalma maddesi nedeniyle, Real Madrid ve diğer Avrupa'nın büyük kulüpleri oyuncuyu izlemeye almış durumda.



