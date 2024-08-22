Real Madrid, Girona forması giyen eski oyuncusu Miguel Gutierrez'i yeniden kadrosuna katabilir.



SATMAK İÇİN ALABİLİR!



AS'ta yer alan habere göre, Madrid'in, Girona'da forma giyen 23 yaşındaki sol beki kadroda düşünmediği ancak Gutierrez'i satmak için yeniden kadrosuna katabileceği belirtildi.



Real Madrid, Gutierrez'i 2022 yazında 4 milyon euro bedelle Girona'ya göndermişti. İspanyol devinin, Gutierrez için 8 milyon euro'luk geri satın alma opsiyonu bulunuyor. 23 yaşındaki sol bekin Real Madrid dışındaki takımlar için serbest kalma maddesi ise 40 milyon euro.



ÖNEMLİ TAKIMLAR İLGİLENİYOR



İspanyol basınındaki haberde, Miguel Gutierrez ile önemli takımların ilgilendiği belirtilirken genç sol bek ile ilgilenen takımların adı verilmedi.



Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Miguel Gutierrez'in Girona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Gutierrez, Girona'ya transferinin ardından takımda çıktığı 77 maçta 4 gol attı ve 13 asist yaptı.





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