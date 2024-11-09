Real Madrid'de sakatlık şoku! Sayı 7'ye yükseldi...

İspanya La Liga 13. hafta maçında Real Madrid, sahasında Osasuna ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 34, 61 ve 69. dakikalarda Vinicius Junior, 42. dakikada ise Jude Bellingham kaydetti.Madrid devinin, Osasuna ile oynadığı maçın ilk yarısında üç futbolcusu daha sakatlık yaşadı.Mücadelenin 20. dakikasında Rodrygo, 30. dakikasında Eder Militao ve 42. dakikada ise Lucas Vazquez sakatlandı. Bu üç futbolcuyla birlikte Real Madrid'de sakat futbolcu sayısı 7'ye yükseldi.Carlo Ancelotti'nin takımında David Alaba, Dani Carvajal, Aurelien Tchouameni ve Thibaut Courtois da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. Ayrıca Madrid devinde bu sezon yaşanan toplam 24. sakatlık oldu.Bu sezon bu maç öncesi 11 karşılaşmada 292 dakika süre alabilen Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 75. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.Real Madrid'in attığı son 7 golün 6'sı Osasuna'ya karşı hat-trick yapan Vinicius Junior'dan geldi.Son olarak Barcelona'ya 4-0 mağlup olan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, bu sonuçla moral buldu. Osasuna ise ligde 2 maç sonra mağlup oldu.Bu galibiyetle Real Madrid, puanını 27'ye yükseltti. Osasuna ise 21 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Leganes deplasmanına gidecek. Osasuna ise Villarreal'i ağırlayacak.