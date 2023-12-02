Real Madrid, 2 golle liderliğini sürdürdü!

İspanya LaLiga 15. hafta maçında Real Madrid, sahasında Granada'yı 2-0 mağlup etti.

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Real Madrid, 2 golle liderliğini sürdürdü!
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02 Aralık 2023 22:32
Son güncelleme 02 Aralık 2023 22:34
İspanya LaLiga 15. hafta maçında Real Madrid, sahasında Granada ile karşılaştı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 26. dakikada Brahim Diaz ve 57. dakikada Rodrygo'dan geldi.

Real bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Ayrıca 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Bu galibiyetle puanını 38'e çıkaran Real Madrid, Girona ile aynı puanda olmasına rağmen averajla liderliğini sürdürdü. Granada ise 7 puanda kaldı.

Ev sahibi ekipte Arda Güler, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Granada ise Bilbao'yu ağırlayacak.

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