Real Madrid, 2 golle liderliğini sürdürdü!

İspanya LaLiga 15. hafta maçında Real Madrid, sahasında Granada ile karşılaştı.
Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 26. dakikada Brahim Diaz ve 57. dakikada Rodrygo'dan geldi.
Real bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Ayrıca 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Bu galibiyetle puanını 38'e çıkaran Real Madrid, Girona ile aynı puanda olmasına rağmen averajla liderliğini sürdürdü. Granada ise 7 puanda kaldı.
Ev sahibi ekipte Arda Güler, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Granada ise Bilbao'yu ağırlayacak.
Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 26. dakikada Brahim Diaz ve 57. dakikada Rodrygo'dan geldi.
Real bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Ayrıca 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Bu galibiyetle puanını 38'e çıkaran Real Madrid, Girona ile aynı puanda olmasına rağmen averajla liderliğini sürdürdü. Granada ise 7 puanda kaldı.
Ev sahibi ekipte Arda Güler, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Granada ise Bilbao'yu ağırlayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU