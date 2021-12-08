Real Madrid, 2 golle kazandı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Inter'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Real Madrid, 2 golle kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2021 00:54
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Inter karşı karşıya geldi.

D Grubu'nun son haftasında oynanan mücadeleyi Real Madrid 2-0'lık skorla kazandı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Toni Kroos ve 79. dakikada Marco Asensio kaydetti.

Öte yandan Inter'de 64. dakikada Nicolo Barella kırmızı kart gördü.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 60 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 15 puanla yükseldi ve üst tura çıktı. Inter ise 10 puanla ikinci tura yükseldi.

GRUPTA PUAN DURUMU

Real Madrid 15
Inter 10
Sheriff 7
Shakhtar Donetsk 2


SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.