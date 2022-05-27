Real Madrid, 14. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 28 Mayıs Cumartesi günü Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, kupayı en çok müzesine götüren takım olarak öne çıkıyor.
İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.
Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.
42 farklı takım final oynadı
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıktı, 22 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.
Finalistler ve kupa sayıları
Organizasyon tarihinde bu seneye kadar finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:
İspanya ekipleri 18 kez kazandı
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.
İspanya ekiplerinin 18 kez kazandığı turnuvada İngilizler 14, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
Finaller
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.
Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.
42 farklı takım final oynadı
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıktı, 22 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.
Finalistler ve kupa sayıları
Organizasyon tarihinde bu seneye kadar finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:
| TAKIM
| FİNAL
| KUPA
| Real Madrid
| 16
| 13
| Milan
| 11
| 7
| Liverpool
| 9
| 6
| Bayern Münih
| 11
| 6
| Barcelona
| 8
| 5
| Ajax
| 6
| 4
| Inter
| 5
| 3
| Manchester United
| 5
| 3
| Juventus
| 9
| 2
| Benfica
| 7
| 2
|Chelsea
|3
|2
| Nottingham Forest
| 2
| 2
| Porto
| 2
| 2
| Celtic
| 2
| 1
| Hamburg
| 2
| 1
| Steaua Bükreş
| 2
| 1
| Marsilya
| 2
| 1
| Borussia Dortmund
|2
|1
| Feyenoord
| 1
| 1
| Aston Villa
| 1
| 1
| PSV
| 1
| 1
| Kızılyıldız
| 1
| 1
| Atletico Madrid
| 3
| 0
| Valencia
| 2
| 0
| Reims
| 2
| 0
| Fiorentina
| 1
| 0
| Eintracht Frankfurt
| 1
| 0
| Partizan
| 1
| 0
| Panathinaikos
| 1
| 0
| Leeds United
| 1
| 0
| Saint-Etienne
| 1
| 0
| Borussia Mönchengladbach
| 1
| 0
| Club Brugge
| 1
| 0
| Malmö
| 1
| 0
| Roma
| 1
| 0
| Sampdoria
| 1
| 0
| Bayer Leverkusen
| 1
| 0
| Monaco
| 1
| 0
| Arsenal
| 1
| 0
| Tottenham
| 1
| 0
| Paris Saint-Germain
| 1
| 0
|Manchester City
|1
|0
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.
İspanya ekiplerinin 18 kez kazandığı turnuvada İngilizler 14, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
| ÜLKE
| ŞAMPİYON
| FİNAL
| İspanya
| 18
| 29
| İngiltere
| 14
| 24
| İtalya
| 12
| 28
| Almanya
| 8
| 18
| Hollanda
| 6
| 8
| Portekiz
| 4
| 9
| Fransa
| 1
| 7
| Romanya
| 1
| 2
| İskoçya
| 1
| 2
| Yugoslavya
| 1
| 2
| Belçika
| 0
| 1
| Yunanistan
| 0
| 1
| İsveç
| 0
| 1
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
| SEZON
| ŞAMPİYON
| FİNALİST
| SONUÇ
| 1955-56
| Real Madrid
| Reims
| 4-3
| 1956-57
| Real Madrid
| Fiorentina
| 2-0
| 1957-58
| Real Madrid
| Milan
| 3-2 (Uzatma)
| 1958-59
| Real Madrid
| Reims
| 2-0
| 1959-60
| Real Madrid
| Eintracht Frankfurt
| 7-3
| 1960-61
| Benfica
| Barcelona
| 3-2
| 1961-62
| Benfica
| Real Madrid
| 5-3
| 1962-63
| Milan
| Benfica
| 2-1
| 1963-64
| Inter
| Real Madrid
| 3-1
| 1964-65
| Inter
| Benfica
| 1-0
| 1965-66
| Real Madrid
| Partizan
| 2-1
| 1966-67
| Celtic
| Inter
| 2-1
| 1967-68
| Manchester United
| Benfica
| 4-1 (Uzatma)
| 1968-69
| Milan
| Ajax
| 4-1
| 1969-70
| Feyenoord
| Celtic
| 2-1 (Uzatma)
| 1970-71
| Ajax
| Panathinaikos
| 2-0
| 1971-72
| Ajax
| Inter
| 2-0
| 1972-73
| Ajax
| Juventus
| 1-0
| 1973-74
| Bayern Münih
| Atletico Madrid
| 1-1, 4-0
| 1974-75
| Bayern Münih
| Leeds United
| 2-0
| 1975-76
| Bayern Münih
| Saint-Etienne
| 1-0
| 1976-77
| Liverpool
| B.Mönchengladbach
| 3-1
| 1977-78
| Liverpool
| Club Brugge
| 1-0
| 1978-79
| Nottingham Forest
| Malmö
| 1-0
| 1979-80
| Nottingham Forest
| Hamburg
| 1-0
| 1980-81
| Liverpool
| Real Madrid
| 1-0
| 1981-82
| Aston Villa
| Bayern Münih
| 1-0
| 1982-83
| Hamburg
| Juventus
| 1-0
| 1983-84
| Liverpool
| Roma
| 1-1 (4-2 pen.)
| 1984-85
| Juventus
| Liverpool
| 1-0
| 1985-86
| Steaua Bükreş
| Barcelona
| 0-0 (2-0 pen.)
| 1986-87
| Porto
| Bayern Münih
| 2-1
| 1987-88
| PSV
| Benfica
| 0-0 (6-5 pen.)
| 1988-89
| Milan
| Steaua Bükreş
| 4-0
| 1989-90
| Milan
| Benfica
| 1-0
| 1990-91
| Kızılyıldız
| Marsilya
| 0-0 (5-3 pen.)
| 1991-92
| Barcelona
| Sampdoria
| 1-0 (Uzatma)
| 1992-93
| Marsilya
| Milan
| 1-0
| 1993-94
| Milan
| Barcelona
| 4-0
| 1994-95
| Ajax
| Milan
| 1-0
| 1995-96
| Juventus
| Ajax
| 1-1 (4-2 pen.)
| 1996-97
| Borussia Dortmund
| Juventus
| 3-1
| 1997-98
| Real Madrid
| Juventus
| 1-0
| 1998-99
| Manchester United
| Bayern Münih
| 2-1
| 1999-00
| Real Madrid
| Valencia
| 3-0
| 2000-01
| Bayern Münih
| Valencia
| 1-1 (5-4 pen.)
| 2001-02
| Real Madrid
| Bayer Leverkusen
| 2-1
| 2002-03
| Milan
| Juventus
| 0-0 (3-2 pen.)
| 2003-04
| Porto
| Monaco
| 3-0
| 2004-05
| Liverpool
| Milan
| 3-3 (6-5 pen.)
| 2005-06
| Barcelona
| Arsenal
| 2-1
| 2006-07
| Milan
| Liverpool
| 2-1
| 2007-08
| Manchester United
| Chelsea
| 1-1 (6-5 pen.)
| 2008-09
| Barcelona
| Manchester United
| 2-0
| 2009-10
| Inter
| Bayern Münih
| 2-0
| 2010-11
| Barcelona
| Manchester United
| 3-1
| 2011-12
| Chelsea
| Bayern Münih
| 1-1 (4-3 pen.)
| 2012-13
| Bayern Münih
| Borussia Dortmund
| 2-1
| 2013-14
| Real Madrid
| Atletico Madrid
| 4-1 (Uzatma)
| 2014-15
| Barcelona
| Juventus
| 3-1
| 2015-16
| Real Madrid
| Atletico Madrid
| 1-1 (5-3 pen.)
| 2016-17
| Real Madrid
| Juventus
| 4-1
| 2017-18
| Real Madrid
| Liverpool
| 3-1
| 2018-19
| Liverpool
| Tottenham
| 2-0
| 2019-20
| Bayern Münih
| Paris Saint-Germain
| 1-0
|2020-21
|Chelsea
|Manchester City
|1-0