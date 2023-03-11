Real'de acil toplantı; Barcelona&Hakem

İspanya, Barcelona'nın Hakem Teknik Kurulu'na (CTA) ödeme yaptığı iddialarıyla çalkalanıyor.



Barselona İl Savcılığı, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya 2001 ila 2018 yılları arasında ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona kulübünün eski başkanı ve bazı yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu.



Maliye'nin vergi kaçırdığı şüphesiyle incelenen şirkete Barcelona'nın ödeme yaptığı tespit edildi. Bu ödemelerin ortaya çıkmasıyla Katalan devi davalık oldu.



Bu olay sonrası Real Madrid yönetimi sessizliğini bozdu. Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol devinin yetkin isimleri "acil" koduyla toplandığı belirtildi. Başkan Florentino Perez ve Yönetim Kurulu bu iddiaları değerlendirecek ve ne tür bir adım atılacağına kısa sürede karar verecek.



Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avroyu CTA'ya ödediği ve bunun karşılığında hakemlerle ilgili bilgiler aldığı öne sürülüyor.





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