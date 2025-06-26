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Real Betis, eski oyuncusu Emerson'a talip oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Milan'da kariyerine devam eden eski oyuncusu Emerson Royal için harekete geçti.

calendar 26 Haziran 2025 15:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Betis, eski oyuncusu Emerson'a talip oldu
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Geçtiğimiz sezon tarihi bir başarıya imza atarak UEFA Konferans Ligi Finaline kalma başarısı gösteren Real Betis, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre, Real Betis, Milan'da forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Emerson Royal'i kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı.

MILAN AYRILIĞA HAZIR

Milan'ın kadrosunda düşünmediği Brezilyalı oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına onay verecek.

SESSİZ SENESİ

Emerson Royal, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 26 karşılaşmada süre aldı ve katkı yapamadı.


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