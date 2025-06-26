Real Betis, eski oyuncusu Emerson'a talip oldu

Geçtiğimiz sezon tarihi bir başarıya imza atarak UEFA Konferans Ligi Finaline kalma başarısı gösteren Real Betis, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.



Nicolo Schira'nın haberine göre, Real Betis, Milan'da forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Emerson Royal'i kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı.



MILAN AYRILIĞA HAZIR



Milan'ın kadrosunda düşünmediği Brezilyalı oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına onay verecek.



SESSİZ SENESİ



Emerson Royal, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 26 karşılaşmada süre aldı ve katkı yapamadı.



