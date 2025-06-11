Real Betis, Antony'nin bonservisini almak istiyor

Real Betis, Manchester United forması giyen Antony için kiralama ve 35 milyon sterlinlik satın alma opsiyonlu bir teklif üzerinden görüşmelere başlamak istiyor.

calendar 11 Haziran 2025 10:41 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 11:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Betis, Antony'nin bonservisini almak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya Ligi takımlarından Real Betis, Manchester United'dan Antony'yi kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırdı.

Daily Mail'in haberine göre İspanyol ekibi, geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Brezilyalı oyuncuyu bir sezon daha kiralamak ve anlaşmaya yaklaşık 35 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonu ekletmek için İngiliz ekibinin kapısını çaldı.

Betis, bu kez Antony'yi uzun vadeli bir proje olarak değerlendirecek ve takımı Brezilyalı yıldıza göre şekillendirecek.


2022 yazında Ajax'tan Manchester United'a 85 milyon sterline transfer edilen Antony, Premier Lig'de beklentileri karşılayamadı.

Manchester United cephesi, 25 yaşındaki oyuncunun gelişimini ve takım içindeki rolünü göz önünde bulundurarak karar vermeye hazırlanıyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.