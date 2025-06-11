İspanya Ligi takımlarından Real Betis, Manchester United'dan Antony'yi kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırdı.Daily Mail'in haberine göre İspanyol ekibi, geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Brezilyalı oyuncuyu bir sezon daha kiralamak ve anlaşmaya yaklaşık 35 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonu ekletmek için İngiliz ekibinin kapısını çaldı.Betis, bu kez Antony'yi uzun vadeli bir proje olarak değerlendirecek ve takımı Brezilyalı yıldıza göre şekillendirecek.2022 yazında Ajax'tan Manchester United'a 85 milyon sterline transfer edilen Antony, Premier Lig'de beklentileri karşılayamadı.Manchester United cephesi, 25 yaşındaki oyuncunun gelişimini ve takım içindeki rolünü göz önünde bulundurarak karar vermeye hazırlanıyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.