Rayo Vallecano geriden gelip kazandı!

İspanya LaLiga 32. hafta maçında Rayo Vallecano, sahasında Osasuna ile karşılaştı.



Estadio de Vallecas'ta oynanan maçı Vallecano 2-1 kazandı. Osasuna'nın golü 29. dakikada Moises Gomez'den geldi. Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Chavarria, 84. dakikada ise Palazon kaydetti.



Rayo Vallecano'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Falcao, maça 74. dakikada dahil oldu. Fenerbahçe'den transfer edilen Miguel Crespo ise 82. dakikada sahaya girdi.



Vallecano bu sonuçla puanını 34'e çıkardı ve kümede kalma yolunda rahatladı. Osasuna ise 39 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Vallecano, Villarreal ile oynayacak. Osasuna ise Granada'ya konuk olacak.





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