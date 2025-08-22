Toronto Raptors'ın, yıldız forvet RJ Barrett'ı içeren takas senaryolarını değerlendirmeye açık olduğu bildirildi.NBA muhabiri Jake Fischer'ın aktardığına göre, yıllık 30 milyon dolarlık maaşı bulunan Barrett, potansiyel kadro hamlelerinde önemli bir takas parçası olarak öne çıkabilir.2023-24 sezonunda Toronto'ya katılan 25 yaşındaki oyuncu, ilk yılında 32 maçta 21.8 sayı, 6.4 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakaladı. 2024-25 sezonunda da istikrarını koruyan Barrett, 58 maçta 21.1 sayı, 6.3 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla oynuyor.Fischer, HoopsHype aracılığıyla Barrett'ın temsilcilerinin de takas görüşmelerinde adının geçebileceğinin farkında olduklarını aktardı. Raptors'ın daha önce Barrett'ı içeren Brandon Ingram takası görüşmelerinde New Orleans Pelicans ile masaya oturduğu ancak anlaşmanın gerçekleşmediği belirtildi.Barrett, dört yıllık 107 milyon dolarlık kontratının üçüncü yılına giriyor. Sözleşmesi ve sahadaki verimi, onu kadrosuna önemli bir yıldız eklemek isteyen takımlar için cazip hale getiriyor.Toronto'nun 6 Şubat'ta Bruce Brown, Kelly Olynyk ve draft haklarını göndererek Brandon Ingram'ı kadrosuna katması ve Ingram'a verilen üç yıllık 120 milyon dolarlık uzatma, Raptors'ın maaş bütçesi planlamasında belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.Barrett, kariyerinde 387 normal sezon maçında 18.8 sayı, 5.6 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarına sahip. Play-off tecrübesi de bulunan genç forvet, 16 maçta 17.8 sayı ve 5.9 ribaund ortalamalarıyla katkı verdi.