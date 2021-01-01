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Raptors GM'i Webster: "Siakam söylentilerine aldırmayın"

Toronto Raptors genel menajeri Bobby Webster, Pascal Siakam'la ilgili takas söylentilerinin diğer takımların onu almakla ilgilenmesi sonucunda oluştuğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors genel menajeri Bobby Webster, Pascal Siakam'la ilgili takas söylentilerinin diğer takımların onu almakla ilgilenmesi sonucunda oluştuğunu söyledi.

27 yaşındaki oyuncunun adı, Sacramento Kings'in kendisinin talipleri arasında gösterildiği bir haberde geçmişti.

Webster, TSN 1050'nin "Overdrive" programında şu açıklamaları yaptı:

"Söylentilere çok fazla kulak asmayın; belli ki, kendisini alma niyetinde olan takımlar ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Yaz ligi için hepimiz buradayız. Onunla oturup biraz konuşmuştuk ve aramızdaki ilişki, gayet güçlü. Karşılıklı bir güven var. Pascal'a ve rolüne dair kendi aramızda neler hissettiğimize dair yazılıp çizilenleri okumayın."

Haziran ayında sol omzundaki yırtık labrumu onarmak amacıyla bir prosedür geçirdikten sonra beş aylığına kadro dışı olması beklendiği için, Siakam'ın kariyerinin altıncı yılına başlangıcının biraz gecikmesi bekleniyor:

"Bence en önemli şey, şu anda omuz ameliyatının iyileşme sürecinde olması. Kendisi rehabilitasyon sürecinde ve harika hissettiğini söylemişti. Harika görünüyor. Şut atıyor, top sürüyor ve fizik tedavisine devam ediyor."

Önceki sezon 21.4 sayı, 7.2 ribaund ve maç başına kariyerinin en iyisi olan 4.5 asist ortalamaları ile Siakam, sahanın her iki tarafında da esneklik sunuyor ve 2024 sezonu sonuna dek takımın kontrolü altında olacak.


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