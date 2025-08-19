19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Raptors, GM Bobby Webster'ı basketbol operasyonlarının başına getirdi

Toronto Raptors, genel menajer Bobby Webster'ı basketbol operasyonları departmanının başına getirdiğini açıkladı.

19 Ağustos 2025 14:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Raptors, GM Bobby Webster'ı basketbol operasyonlarının başına getirdi
Toronto Raptors, genel menajer Bobby Webster'ı basketbol operasyonları departmanının başına getirdiğini açıkladı.

Webster, eski başkan Masai Ujiri'nin yerini alacak ancak Raptors, bu rol için resmi bir "başkan" ataması yapmayacak. Webster, Ujiri'nin 2013'te Toronto'nun genel menajeri olarak göreve başlamasının ardından yaptığı ilk atamaydı ve artık kulübün yönetimini GM'lik koltuğundan yürütecek.

Webster, Sportsnet'ten Michael Grange'in aktardığına göre basın mensuplarına "Benim için unvan, sorumluluklar kadar önemli değil. Beni tanıyorsunuz; gülümsemeyle, pozitiflikle liderlik edeceğim," ifadelerini kullandı.


Toronto, haziranda Ujiri ile yollarını ayırmadan kısa süre önce Webster ile kontrat uzatmıştı. Pazartesi günü yapılan anlaşmayla Webster'in sözleşmesi bir kez daha uzatıldı.

Raptors'un sahibi Maple Leaf Sports and Entertainment'ın CEO'su Keith Pelley, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu yaz boyunca yürüttüğümüz kapsamlı süreç ve dış adaylarla yaptığımız görüşmeler, halihazırda Raptors'u içeriden en doğru ismin yönettiğini ortaya koydu. Roster yapılanması, takım kültürü ve rekabet ortamı gibi birçok kriteri değerlendirdiğimizde, bu görevi Bobby'ye devretmek ve planını uygulaması için zaman ve destek vermek mantıklı bir karar oldu."

Webster, Raptors'a ilk olarak basketbol yönetimi ve stratejisi başkan yardımcısı olarak katılmış, ardından asistan GM görevini üstlenmiş ve 2017'de Jeff Weltman'ın ayrılmasıyla ligin en genç tam zamanlı GM'i olmuştu. 40 yaşındaki yönetici, Raptors'un 2019'daki şampiyon kadrosunun inşasında kilit rol oynamış, Kawhi Leonard'ı Toronto'ya getiren ve DeMar DeRozan'ı San Antonio Spurs'e gönderen takası da yönetmişti.

Toronto Raptors, 2022'de Philadelphia 76ers'a karşı oynanan ilk tur serisinden bu yana ilk kez playofflara dönmeyi hedefliyor. Son şampiyonluk sonrası tek diğer playoff görünümleri, 2020'de Orlando'daki "bubble" döneminde Boston Celtics'e konferans yarı finalinde elendikleri seriydi.

