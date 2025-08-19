Toronto Raptors, genel menajer Bobby Webster'ı basketbol operasyonları departmanının başına getirdiğini açıkladı.Webster, eski başkan Masai Ujiri'nin yerini alacak ancak Raptors, bu rol için resmi bir "başkan" ataması yapmayacak. Webster, Ujiri'nin 2013'te Toronto'nun genel menajeri olarak göreve başlamasının ardından yaptığı ilk atamaydı ve artık kulübün yönetimini GM'lik koltuğundan yürütecek.Webster, Sportsnet'ten Michael Grange'in aktardığına göre basın mensuplarınaifadelerini kullandı.Toronto, haziranda Ujiri ile yollarını ayırmadan kısa süre önce Webster ile kontrat uzatmıştı. Pazartesi günü yapılan anlaşmayla Webster'in sözleşmesi bir kez daha uzatıldı.Raptors'un sahibi Maple Leaf Sports and Entertainment'ın CEO'su Keith Pelley, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Webster, Raptors'a ilk olarak basketbol yönetimi ve stratejisi başkan yardımcısı olarak katılmış, ardından asistan GM görevini üstlenmiş ve 2017'de Jeff Weltman'ın ayrılmasıyla ligin en genç tam zamanlı GM'i olmuştu. 40 yaşındaki yönetici, Raptors'un 2019'daki şampiyon kadrosunun inşasında kilit rol oynamış, Kawhi Leonard'ı Toronto'ya getiren ve DeMar DeRozan'ı San Antonio Spurs'e gönderen takası da yönetmişti.Toronto Raptors, 2022'de Philadelphia 76ers'a karşı oynanan ilk tur serisinden bu yana ilk kez playofflara dönmeyi hedefliyor. Son şampiyonluk sonrası tek diğer playoff görünümleri, 2020'de Orlando'daki "bubble" döneminde Boston Celtics'e konferans yarı finalinde elendikleri seriydi.