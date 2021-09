RAPOR: Süper Lig'de transferde neler oldu?

Futbolda "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi tamamlandı.



Süper Lig ekipleri her sezon olduğu gibi transfer dönemini hareketli geçirdi.



Son şampiyon Beşiktaş 9 yeni ismi kadrosuna dahil ederken geçen sezonun ardından sözleşmeleri sona eren takım için 3 önemli ismi (Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Francisco Montero) de kadrosunda tuttu. Galatasaray 11, Fenerbahçe ve Trabzonspor 9'ar transfer yaptı.



Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Michy Batshuayi, Alex Teixeira, Trabzonspor'da Marek Hamsik, Gervinho, Andreas Cornelius, Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Gustavo Assunçao, Fenerbahçe'de Diego Rossi, Mergim Berisha isimleri ön plana çıkıyor.



Yaptığı transferlerle dikkati çeken Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş İtalyan forvet Merio Balotelli'yi kadrosuna kattı.



Süper Lig takımlarında 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemi sonu itibarıyla gelen ve giden oyuncular şöyle:



- Trabzonspor



Gelenler: Stefano Denswill (Bologna-Kiralık), Manolis Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Andreas Cornelius (Parma), Dorukhan Toköz (Beşiktaş-Serbest), İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor-Serbest), Fode Koita (Kasımpaşa-Serbest), Marek Hamsik (Göteborg-Serbest), Gervinho (Parma-Serbest), Bruno Peres (Roma-Serbest)



Gidenler: Caleb Ekuban (Genoa), Fousseni Diabete (Giresunspor-Kiralık), Flavio Mederios (Giresunspor-Kiralık), Majid Hosseini (Kayserispor), Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor), Gaston Campi (Sözleşmesi bitti), Marlon (Kiralıktan döndü), Benik Afobe (Kiralıktan döndü), Lewis Baker (Kiralıktan döndü) Abdurrahim Dursun (Boluspor), Anıl Başaran (Tuzlaspor-Kiralık), Sefa Kınalı (Tuzlaspor-Kiralık), Koray Kılınç (Sarıyer-Kiralık), Hakan Yeşil (Hekimoğlu Trabzon-Kiralık), Behlül Aydın (Şanlıurfaspor-Kiralık), Muhammed Akpınar (Adıyaman 1954-Kiralık), Kerem Baykuş (Hekimoğlu Trabzon-Kiralık), Tunahan Ergül (Hekimoğlu Trabzon-Kiralık), Furkan Tütüncü (52 Orduspor), Ahmet Eren (Karacabey), Taha Tunç (Nazilli Belediyesi-Kiralık), Faruk Can Genç (Ümraniyespor- Kiralık), Ahmet Canbaz (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor), Atakan Gündüz (İstanbulspor-Kiralık)



- Fenerbahçe



Gelenler: Mergim Berisha (Red Bull Salzburg), Kim Min-jae (Beijing Guoan), Burak Kapacak (Bursaspor), Miguel Crespo (Estoril Praia), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa-Serbest), Max Meyer (Köln-Serbest), Serdar Dursun (Darmstadt 98-Serbest), Diego Rossi (Los Angeles-Kiralık), Steven Caulker (Aytemiz Alanyaspor-Serbest)



Gidenler: Michael Frey (Royal Antwerp), Mame Thiam (Yukatel Kayserispor), Ozan Tufan (Watford-Kiralık), Kemal Ademi (Khimki), Sadık Çiftpınar (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart-Serbest), Caner Erkin (Fatih Karagümrük), Harun Tekin (Kasımpaşa-Serbest), Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor-Serbest), Nabil Dirar (Kasımpaşa), Steven Caulker (Gaziantep-Kiralık), Barış Alıcı (Gençlerbirliği), İsmail Yüksek (Bursaspor-Kiralık), Mbwana Ally Samatta (Royal Antwerp-Kiralık), Oğuz Kağan Güçtekin (Westerlo), Mauricio Lemos (Beerschot-Kiralık), Papiss Cisse, Zanka, Diego Perotti (Kulüpsüz), Steven Caulker (Gaziantep-Kiralık)



- Beşiktaş



Gelenler: Miralem Pjanic (Barcelona-Kiralık), Michy Batshuayi (Chelsea-Kiralık), Alex Teixeira (Serbest), Umut Meraş (Le Havre), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Can Bozdoğan (Schalke 04), Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Topal (Medipol Başakşehir), Rachid Ghezzal (Leicester City), Valentin Rosier (Sporting Lizbon), Francisco Montero (Atletico Madrid)



Gidenler: Vincent Aboubakar (Al-Nassr), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Tyler Boyd (Çaykur Rizespor-Kiralık), Umut Nayir (Giresunspor), Alpay Çelebi (Kocaelispor-Kiralık), Kerem Kalafat (Uşakspor-Kiralık), Erdoğan Kaya (Turgutluspor-Kiralık), Kartal Kayra Yılmaz (Ümraniyespor-Kiralık), Bilal Ceylan (Bandırmaspor-Kiralık), Utku Yuvakuran (VavaCars Fatih Karagümrük-Kiralık), Abdullah Aydın (Menemenspor-Kiralık)



- Galatasaray



Gelenler: Victor Nelsson (Kopenhag), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova), Berkan Kutlu (Aytemiz Alanyaspor), Olimpiu Morutan (FCSB), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Sacha Boey (Rennes), Halil Dervişoğlu (Brentford-Kiralık), Patrick van Aanholt (Crystal Palace-Serbest), Aytaç Kara (Kasımpaşa-Serbest), Alpaslan Öztürk (Göztepe-Serbest), Gustavo Assunçao (Famalicao-Kiralık)



Gidenler: Radamel Falcao (Rayo Vallecano), Martin Linnes (Molde-Serbest), Ryan Donk (Kasımpaşa-Serbest), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor-Kiralık), Yunus Akgün (Adana Demirspor-Kiralık), Okan Kocuk, Emre Taşdemir (GZT Giresunspor-Kiralık), Jesse Sekidika (Oud-Heverlee Leuve-Kiralık), Valentine Ozornwafor (Charleroi-Kiralık), Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük), Şener Özbayraklı (Medipol Başakşehir-Serbest), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor-Kiralık), Marcelo Saracchi (Leipzig-Kiralıktan döndü), Oghenekaro Peter Etebo (Stoke City-Kiralıktan döndü), Henry Onyekuru (Monaco-Kiralıktan döndü), Gedson Fernandes (Benfica-Kiralıktan döndü), Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiörengücü-Kiralık)



- İttifak Holding Konyaspor



Gelenler: Ahmed Hassan (Olimpiakos-Kiralık), Serdar Gürler (Antalyaspor), Oğulcan Ülgün (Altınordu), Endri Çekiçi (MKE Ankaragücü), Soner Dikmen (Gençlerbirliği), Paul-Jose Mpoku (El-Wahda), Kondrad Michalak (Akhmat Grozny-Kiralık), Ekrem Kayılıbal (1922 Konyaspor)



Gidenler: Levan Shengelia (OH Leuven), Volkan Fındıklı (Altınordu), Ismail Diomande (Samsunspor), Marko Jevtovic (El-Ahli), Deni Milosevic (Antalyaspor), Erdon Daci (KVC Westerlo), Farouk Miya (Sözleşmesi bitti), Samuel Eduok (Hajduk Split), Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe-Kiralıktan döndü), Jesse Sekidika (Galatasaray-Kiralıktan döndü)



- Altay



Gelenler: Mateusz Lis (Wisla Krakow), Eric Björkander (Mjallby), Mohammed Naderi (İstiklal), Serge Aka (El Gouna), Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Thaciano (Gremio-Kiralık), Cesar Pinares (Gremio), Martin Rodriguez (CSD Colo Colo), Ahmed Yassar Ryan (El Ahly-Kiralık), Daouda Bamba (Brann)



Gidenler: Adam Stachowiak (Denizlispor), İlhan Depe (Denizlispor), Adrien Regattin (Volos), Çağlar Birinci (Şanlıurfaspor), Lokman Gör (Bandırmaspor), Marcio Mossoro, Rıdvan Şimşek



- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor



Gelenler: Cengizhan Akgün (Elazığspor), Rayane Aabid (Hatayspor), Oussama Haddadi (El-İttifak), Taha Gür (Pazarspor), Benjamin Tetteh (Sparta Prag), Mert Örnek (Balıkesirspor), Stevie Mallan (Hibernian), Ahmet Eyüp Türkaslan (Ümraniyespor), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir), Mert Miraç Altıntaş (Hekimoğlu Trabzon), Hasan Özkan (Balıkesirspor), Ogün Özçiçek (Yomraspor), Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe), Didier Ndong (Dijon), Arda Hilmi Şengül (Boluspor), Mounir Chouiar (Dijon), Walter Bwalya (El Ahly)



Gidenler: Umut Bulut (Eyüpspor), Afriyie Acquah (El-Batin), Bülent Cevahir (Atakaş Hatayspor) Erkan Kaş (Şanlıurfaspor), Fernando Zuqui (Estudiantes), Olcay Şahan, Zeki Yavru (Giresunspor), Teenage Hadebe (Houston Dynamo), Issam Chebake (APOEL Nicosia), Ahmed Ildız (Aytemiz Alanyaspor), Jetmir Topalli (İstanbulspor), Berk Yıldız (Boluspor-Kiralık), Aly Malle (Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kiralık)



- Kasımpaşa



Gelenler: Sakıb Aytaç (Denizlispor), Mortadha Ben Ouanes (ES Sahel), Harun Tekin (Fenerbahçe), Jeffrey Bruma (Wolfsburg), Valentin Eysseric (Fiorentina), Ahmet Emin Engin (MSV Duisburg), Ryan Donk (Galatasaray), Nicolai Jörgensen (Feyenoord), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Umut Bozok (Lorient-Kiralık), Michal Travnik (Sparta Prag-Kiralık)



Gidenler: Çağtay Kurukalıp (Fenerbahçe-Serbest), Fode Koita (Trabzonspor-Serbest), Aytaç Kara (Galatasaray-Serbest), Ramazan Köse (Gençlerbirliği-Serbest), Anıl Koç (Manisa), Mickael Tirpan (Fortuna Sittard), Gilbert Koomson (Bodo/Glimt), Oussama Haddadi (El-İttifak-Kiralıktan döndü), Julian Jeanvier (Brentford-Kiralıktan döndü), Isaac Thelin (Anderlecht-Kiralıktan döndü), Derrick Luckassen (PSV-Kiralıktan döndü), Danny Drinkwater (Chelsea-Kiralıktan döndü), Kristijan Bistrovic (CSKA Moskova-Kiralıktan döndü), Armin Hodzic (Fehervar-Kiralıktan döndü), Dusko Tosic (Kulüpsüz)



- Atakaş Hatayspor



Gelenler: Samuel Ayomide Adekugbe (Valerenga), Abdullah Yiğitler (Amed Sportif Faaliyetler), Sadık Baş (Eyüpspor), Bülent Cevahir (Yeni Malatyaspor), Saba Lobjanidze (MKE Ankaragücü), Burak Öksüz (Sakaryaspor), Simon Falette (Hannover), Ayoub El Kaabi (Wydad), Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), Fatih Kuruçuk ( Fatih Karagümrük), Onur Ergün (İstanbulspor), Taylan Özgün (Adıyaman 1954), Bertuğ Özgür Yıldırım (Sarıyer), Osman Şahin (Ofspor), Mehdi Boudjemaa (Guingamp), Dylan Saint-Louis (Troyes), Emre Çolak (Kulüpsüz)



Gidenler: Aaron Salem Boupendza (El-Arabi), Selim Ilgaz (Manisa), Mesut Çaytemel (76 Iğdır Belediyespor), Osman Şahin (İskenderunspor), Soner Örnek (76 Iğdır Belediyespor), Rayane Aabid (Yeni Malatyaspor), Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), Akın Alkan (MKE Ankaragücü), Abdurrahman Canlı (Beypiliç Boluspor), Samed Karakoç (Şanlıurfaspor), Ekrem Kılıçarslan (Gaziantep), Josef Akomadi (Kulüpsüz), Pablo Santos (Kiralıktan döndü), Alexandros Katranis (Kiralıktan döndü), Youssouf Kone (Kiralıktan döndü), Jean Claude Billong (Kiralıktan döndü), David Akintola (Kiralıktan döndü)



- VavaCars Fatih Karagümrük



Gelenler: Erhun Öztümer (Charlton Athletic), Samed Onur (Bayer Leverkusen), Jimmy Durmaz (Galatasaray), Caner Erkin (Fenerbahçe), Medhi Benatia (El-Duhail), Aleksandar Pesic (Maccabi Tel Aviv), Kerim Frei (Emmen), Tunay Torun (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Hellas Verona), Ahmed Musa (Kano Pillars), Utku Yuvakuran (Beşiktaş-Kiralık), Emre Mor (Celta Vigo-Kiralık), Adnan Uğur (Fortuna Sittard-Kiralık), Derrick Luckassen (PSV-Kiralık), Yann Karamoh (Parma-Kiralık), Levent Mercan (Schalke 04-Kiralık), Burak Bekaroğlu (Boluspor), Salih Dursun (Kulüpsüz)



Gidenler: Alassane Ndao (El Ehli), Cristobal Jorquera (Bursaspor), Bojan Saranov (PAS Lamia), Fatih Kuruçuk (Atakaş Hatayspor), Artur Sobiech (Lech Poznan), Enzo Roco (Elche), Aykut Özer (Yılport Samsunspor), Koray Altınay (Demir Grup Sivasspor), Mevlüt Erdinç (Kocaelispor), Lucas Castro (Adana Demirspor), Aksel Aktaş (Gençlerbirliği), Gaston Campi (Trabzonspor-Kiralıktan döndü), Kemal Ademi (Fenerbahçe-Kiralıktan döndü), Jeremain Lens (Beşiktaş-Kiralıktan döndü)



- Fraport TAV Antalyaspor



Gelenler: Sherel Floranus (Heerenveen), Diogo Sousa (Sporting B), Doğukan Nelik (Akhisarspor), Ersin Zehir (St. Bauli), Erkan Eyibil (1.FSV Mainz 05 II), Houssam Eddine Ghacha (ES Setif), Deni Milosevic (İttifak Holding Konyaspor), Güray Vural (Gaziantep), Haji Wright (Sönderjyske-Kiralık), Andrea Poli (Bologna), Enzo Crivelli (Medipol Başakşehir-Kiralık), Paul Mukairu (Anderlecht-Kiralıktan döndü), Melih Enes Uygun (Bodrumspor)



Gidenler: Lukas Podolski (Gornik Zabrze), Ferhat Kaplan (Adana Demirspor), Ersan Gülüm (Kulüpsüz), Sidney Sam (Kulüpsüz), Jean Armel Drole (Kulüpsüz), Dever Orgill (Manisaspor), Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor), Mert Yılmaz (Bursaspor-Kiralık), Gustavo Blanco (Eibar-Kiralık), Omar İmeri (Bodrumspor-Kiralık), Ali Eren İyican (Bodrumspor-Kiralık), Adem Metin Türk (Bodrumspor-Kiralık), Harun Kavaklıdere (Bodrumspor-Kiralık), Halil İbrahim Sevinç (Bodrumspor-Kiralık), Sergen Yatağan (Bodrumspor-Kiralık), Cenk Şen (Bodrumspor-Kiralık), Fehmi Koç (Bodrumspor-Kiralık), Bahrican Tosun (Bodrumspor-Kiralık)



- Yukatel Kayserispor



Gelenler: Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Mame Thiam (Fenerbahçe), Carlos Mane (Rivo Ave), Lionel Carole (R. Strasbourg), Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor), İbrahim Akdağ (MKE Ankaragücü), Majid Hosseini (Trabzonspor), Ali Karimi (Qatar SC), Cenk Gönen (Denizlispor), Miguel Cardoso (Dinamo Moskova), Bilal Beyazıt (Vitesse), Olivier Kemen (Chamois Niort), Gökhan Sazdağı (Kulüpsüz)



Gidenler: Doğan Alemdar (Rennes), Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor), Melih Okutan (Yılport Samsunspor), Mert Kula (Gençlerbirliği), Furkan Polat (Vanspor), Besard Sabovic (Khimki), Muğdat Çelik (Denizlispor), Cristian Sapunaru (Rapid Bükreş), Wilfried Kanga (Young Boys), Aaron Lennon (Burnley), Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), Anton Maglica (Apoel Nicosia), Denis Alibec (Cluj-Kiralık), Ömer Uzun (Kulüpsüz), Miguel Lopes (Kulüpsüz), Zoran Kvrzic (Kulüpsüz), Kevin Luckassen (Sepsi OSK Sf. Gheorghe-Kiralık), Yaw Ackah (Ankara Keçiörengücü-Kiralık)



- Aytemiz Alanyaspor



Gelenler: Miha Mevlja (Sochi), Nemanja Milinovic (Kızılyıldız), Cristian Borja (Braga-Kiralık), Leroy Fer (Feyenoord), Ahmed Ildız (Yeni Malatyaspor), İsmail Zehir (Galatasaray), Emre Akbaba (Galatasaray-Kiralık), Joao Novais (Braga-Kiralık), Wilson Eduardo (El-Ain), Oğuz Aydın (Buca 1928), Daniel Candeias (Gençlerbirliği), Famara Diedhou (Bristol City), Chidozie Awaziem (Boavista-Kiralık)



Gidenler: Adam Bareiro (Monterrey-Kiralıktan döndü), Ahmet Çağrı Güney (Edirnespor-Kiralık), Alpay Çelebi (Beşiktaş-Kiralıktan döndü), Berkan İsmail Kutlu (Galatasaray), Ceyhun Gülselam (Altay), Steven Caulker (Fenerbahçe), Georgios Tzavellas (AEK Atina), François Moubandje (Dinamo Zagreb-Kiralıktan döndü), Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Manolis Siopis (Trabzonspor), Salih Uçan (Beşiktaş), Hasan Ayaroğlu (Bursaspor), Damian Kadizor (Eibar-Kiralıktan döndü), Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)



- Göztepe



Gelenler: Dino Arslanagic (Gent), Kahraman Demirtaş (Altınordu), Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü-Kiralık), David Tijanic (Rakow Czestochowa), Makana Baku (Holstein Kiel), Lourency (Gil Vicente), Cherif Ndiaye (Gorica), Seydine N'Diaye (Lyon B), Şefik Abalı (Wacker), Wilker Jose Angel Romero (Akhmat Grozny)



Gidenler: Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Burak Süleyman (Bandırmaspor), Stefano Napoleoni (Ümraniyespor), Seydine N'Diaye (Dordrecht-Kiralık), Kubilay Sönmez (Bursaspor), Lamine Gassama, Peter Zulj (Anderlecht-Kiralıktan döndü), Fousseni Diabate (Trabzonspor-Kiralıktan döndü), Anderson Esiti (PAOK-Kiralıktan döndü), Şefik Abalı (SKU Amatetten-Kiralık), Batuhan Kırdaroğlu (Altınordu), Gökay Eser (Edirnespor-Kiralık)



- Adana Demirspor



Gelenler: Mario Balotelli (Monza), Younes Belhanda (Galatasaray-Serbest), David Akintola (Midtjylland), Metehan Mimaroğlu (Altınordu), Benjamin Stambouli (Schalke 04-Serbest), Britt Assambalonga (Middlesbrough), Ferhat Kaplan (Antalyaspor), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Birkir Bjarnason (Brescia), Simon Deli (Club Brugge), Yunus Akgün (Galatasaray-Kiralık), Lucas Castro (Fatih Karagümrük), Arijanet Muric (Manchester City-Kiralık), Matias Vargas (Espanyol-Kiralık), Tayfun Aydoğan (Menemenspor), Bünyamin Balat (Bayrampaşa)



Gidenler: Hasan Kılıç (Yılport Samsunspor), Bünyamin Balat (Denizlispor-Kiralık), Okan Alkan (Bandırmaspor), Süleyman Koç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Levent Ayçiçek (Bandırmaspor), Hamza Ok (Afjet Afyonspor), Tayfun Aydoğan (Tuzlaspor-Kiralık), Erkam Develi (Bayrampaşa-Kiralık), Mustafa Yılmaz (Bayrampaşa-Kiralık), Kerim Avcı (Gençlerbirliği), Berkant Yaylan (Fethiyespor), Sedat Şahintürk (Tuzlaspor-Kiralık), Hamidou Traore (Giresunspor), Pa Dibba (Eyüpspor), Emilijus Zubas (Kulüpsüz), Berk Yıldız (Kiralıktan döndü), Emircan Altıntaş (Kiralıktan döndü), Mikheil Ergemlidze (Kiralıktan döndü), Muhammed Şengezer (Kiralıktan döndü), İsmail Yüksek (Kiralıktan döndü)



- Demir Grup Sivasspor



Gelenler: Pedro Henrique (Kayserispor), Fredrik Ulvestad (Qingdao), Dimitrios Goustas (Atromitos), Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği), Koray Altınay (Fatih Karagümrük), Leke James (El-Qadisiyah), Okechukwu Azubuike (Medipol Başakşehir)



Gidenler: Sergiy Rybalka (Oleksandriya), Claudemir (Vizela), Robin Yalçın (Paderborn), Alaaddin Okumuş (Samsunspor-Kiralık), Armin Djerlek (Aluminij-Kiralık), Arouna Kone (Kulüpsüz), Mamadou Samassa (Kulüpsüz), Camisir Ninga (SCO Angers), Tyler Boyd (Beşiktaş)



- Gaziantep



Gelenler: El Messaoudi (Groningen) Torgeir Börven (MKE Ankaragücü), Recep Niyaz (Denizlispor) Angelo Sagal (Denizlispor), Alexander Merkel (Faisaly), İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği), Ekrem Kılıçarslan (Atakaş Hatayspor), Berke Gürbüz (MKE Ankaragücü) Muhammed Demir (Başakşehir), Hamza Mendyl (Schalke 04-Kiralık), Joao Figueiredo (El Wasl-Kiralık), Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Stelios Kitsiou (MKE Ankaragücü), Steven Caulker (Fenerbahçe-Kiralık)



Gidenler: Bilal Başacıkoğlu (Heracles), Mücahid Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Andre Sousa (Manisa), Güray Vural (Antalyaspor), Osama Rashid (Khor Fakkan), Abdul-Aziz Tetteh (Widzew Lodz), Junior Morais (Rapid Bükreş), Zvonimir Kozulj (Eyüpspor), Ali Ateş (Kırklarelispor-Kiralık), Çağlar Akbaba (Eyüpspor-Kiralık), Jean-Armel Kana-Bıyık (Kulüpsüz), Kevin Mirallas (Kulüpsüz), Roderick Miranda (Kulüpsüz), Vladyslav Kobylyanskyi (Titus Patange-Kiralık)



- Çaykur Rizespor



Gelenler: Cemali Sertel (Medipol Başakşehir-Kiralık), Ronaldo Mendes (El-Wasl), Yannick Bolasie (Everton), Sebastian Holmen (Willem II), Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Lebogang Phiri (Guingamp), Alper Potuk (MKE Ankaragücü) Bryan Dabo (Benevento Calcio), Anil Yaşar (Afjet Afyonspor), Uğur Can Semizoğlu (Eskişehirspor), Aziz Aksoy (Esenler Erokspor), Tyler Boyd (Beşiktaş-Kiralık), Deniz Hümmet (Elfsborg), Joel Pohjanpalo (Bayer Leverkusen-Kiralık), Mozango (Amiens-Kiralık)



Gidenler: İsmail Köybaşı (Trabzonspor), Celal Emir Dede (Uşakspor), Burak Albayrak (Sarıyer), Braian Samudio (Deportivo Toluca), Tunay Torun (VavaCars Fatih Karagümrük), Abdullah Durak (MKE Ankaragücü), Montasar Talbi (Benevento), Milan Skoda (Mlada Boleslav), Dimitrios Chatziisaias (Atromitos), Atakan Akkaynak (Çorum), Alexander Söderlund (Haugesund), Mithat Pala (Afjet Afyonspor), Mahsun Capkan (76 Iğdır Belediyespor), Emir Dilaver (Dinamo Zagreb), Dusan Jovancic (Tobol Kostanay), Dario Melnjak (Kulüpsüz) Mykola Morozyuk (Kulüpsüz), Konrad Michalak (Akhmat Grozny-Kiralıktan döndü), Yassine Meriah (Olympiakos), Godfred Donsah (Bologna-Kiralıktan döndü) Fernando Andrade (Porto-Kiralıktan döndü), Murat Sağlam (Fenerbahçe-Kiralıktan döndü), Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor-Kiralıktan döndü)



- Medipol Başakşehir



Gelenler: Stefano Okaka (Udinese-Kiralık), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Lucas Lima (El Ahli), Deniz Türüç (Fenerbahçe),Peter Zulj (Anderlecht), Şener Özbayraklı (Galatasaray)



Gidenler: Enzo Crivelli (Fraport TAV Antalyaspor-Kiralık), Mert Günok (Beşiktaş), Mehmet Topal (Beşiktaş), Muhammet Demir (Gaziantep), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor-Kiralık), Aziz Eraltay (GZT Giresunspor), Mete Kaan Demir (Eyüpspor-Kiralık), Uğur Uçar (Pendikspor), Rafael (Sözleşme fesih), Giuliano (Sözleşme fesih), Azubuike Okechukwu (Demir Grup Sivasspor), Junior Fernandes (Sözleşme fesih), Muhammed Emin Sarıkaya (Yeni Malatyaspor-Kiralık), Emir Şenocak (Menemenspor-Kiralık)



- GZT Giresunspor



Gelenler: Alexis Perez (Lanus), Aziz Eraltay (Medipol Başakşehir), Çekdar Orhan (Akhisarspor), Douglas Silva Bacelar (Dnipro), Emre Taşdemir (Galatasaray), Flavio (Trabzonspor), Fousseni Diabate (Trabzonspor), Hamidou Traore (Adana Demirspor), Joey Pelupessy (Sheffield Wednesday), Joseph William Champness (Newcastle Unidet Jets), Magomed Shapi Suleymanov (Krasnodar), Umut Nayir (Beşiktaş), Okan Kocuk (Galatasaray), Souleymane Doukara (El-İttifak), Younousse Sankhare (Panathinaikos), Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor)



Gidenler: Tolgahan Acar (Kulüpsüz), Sadi Karaduman (Manisa), İshak Doğan (Kahramanmaraşspor), Kerem Kalafat (Uşakspor), Anthony Uzodimma (Kayserispor), Michal Nalepa (Kulüpsüz), Abdou Razack Traore (Nantong Zhiyun), Caner Hüseyin Bağ (Eyüpspor), Ertuğrul Şenlikoğlu (Zonguldak Kömürspor-Kiralık), Muhammed Himmet Ertürk (Menemenspor), Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Yasin Ozan (Uşakspor), Mehmet Taş (Kocaelispor), Esat Mala (Partizani), Osman Pasa Zorlu (Zonguldak Kömürspor-Kiralık), Erkan Anapa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kiralık)