Rapid Wien, Klagenfurt ile yenişemedi

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rapid Wien, ligin 2. hafta maçında deplasmanda Klagenfurt ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Klagenfurt'un golünü 3. dakikada Ben Bonzien kaydederken, Rapid Wien'in golü ise 18. dakikada Moritz Oswald'dan geldi.
Ev sahibi Klagenfurt'ta Thortsten Mahrer, karşılaşmanın 50. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte, Rapid Wien puanını 4'e, Klagenfurt ise bire yükseltti.
Trabzonspor, kendi sahasında 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Rapid Wien ile 15 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak.
Klagenfurt'un golünü 3. dakikada Ben Bonzien kaydederken, Rapid Wien'in golü ise 18. dakikada Moritz Oswald'dan geldi.
Ev sahibi Klagenfurt'ta Thortsten Mahrer, karşılaşmanın 50. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte, Rapid Wien puanını 4'e, Klagenfurt ise bire yükseltti.
Trabzonspor, kendi sahasında 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Rapid Wien ile 15 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak.
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