Rangers, Dortmund'u eve gönderdi

İskoç ekibi Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü rakibi Borussia Dortmund'u elemeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Rangers, Dortmund'u eve gönderdi
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25 Şubat 2022 00:55
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İskoçya ekibi Rangers ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 4-2 kazanan Rangers, sahasında da Dortmund ile 2-2 berabere kaldı ve tur atladı.

Rangers'ın gollerini 22 (penaltı) ve 57. dakikada James Tavernier kaydetti. Borussia Dortmund'un golleri 31. dakikada Jude Bellingham ve 42. dakikada Donyell Malen'den geldi.

Borussia Dortmund'da Norveçli yıldız Erling Haaland maç kadrosunda yer almadı.

Güçlü Alman rakibini eleyen Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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