UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Rangers, sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ibrox'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
MAÇTA İNANILMAZ ANLAR!
Athletic Bilbao, 76'da Berenguer'in golüyle Rangers karşısında 1-0 öne geçti. VAR incelemesinin ardından bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle Athletic Bilbao, penaltı kazandı. 82'de penaltıyı kullanan Alex Berenguer, Rangers kalecisi Liam Kelly'yi geçemedi.
Rangers, Robin Pröpper'in 13. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
İskoç ekibi Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 68 dakika sahada kaldı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü İspanya'da oynanacak.
Ibrox'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
MAÇTA İNANILMAZ ANLAR!
Athletic Bilbao, 76'da Berenguer'in golüyle Rangers karşısında 1-0 öne geçti. VAR incelemesinin ardından bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle Athletic Bilbao, penaltı kazandı. 82'de penaltıyı kullanan Alex Berenguer, Rangers kalecisi Liam Kelly'yi geçemedi.
Rangers, Robin Pröpper'in 13. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
İskoç ekibi Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 68 dakika sahada kaldı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü İspanya'da oynanacak.
🔹Athletic Bilbao'nun golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.
🔹İptal edilen pozisyonda ofsayt öncesi elle oynama tespit edildi ve penaltı verildi.
🔹Athletic Bilbao'da Berenguer penaltıyı kaçırdı. pic.twitter.com/tplEAJzyVg
— Sporxtv (@sporxtv) April 10, 2025