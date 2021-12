Randle: "Bizim Brooklyn gibi üç tane süperstarımız yok!"

New York Knicks yıldızı Julius Randle, Knicks'in bu sezon beklentilerin altında kalmasının nedeni olan sıkıntılardan bahsetti.



Nispeten sakin bir serbest oyuncu ve yaz döneminden sonra Knicks taraftarlarının takımdan beklentisi, önceki sezon inşa edilen yapının üzerine koymak olsa da, ekibin Doğu Konferansı'nda 11-12'lik derecesiyle 11. sırada yer ediyor olması beklentilerin oldukça altında bir ilerleme oldu.



Randle ekibinin durumu hakkında şunları söyledi:



"Aynada kendimize bakmalı ve bu sezon ne yapmak istediğimize karar vermeliyiz. Ben şahsen ne yapmak istediğimi ve takım arkadaşlarımın da ne yapmak istediklerini biliyorum. Tek yapmamız gereken buna bağlı kalmak, o kadar."



"BİZ SAVUNMAMIZLA KAZANAN BİR EKİBİZ"



Julius, takımın kimliğini en çok kaybettiği yerin savunma tarafında olduğunu ve kadronun doğası göz önüne alındığında, bunun göze alamayacakları bir durum olduğunu sözlerine ekledi:



"Biz savunmamızla maç kazanan bir ekibiz. Öyle bir takımız. Brooklyn gibi takımında üç ya da dört süperstar olan bir takım değiliz. Komple bir takımız. Geçen yıl nasılsak, öyle olmamız gerekli. Maçları savunmamızla maçları kazanmak zorundayız.



Maç kazanmak için ciddi anlamda sert oynamamız gerektiğini anlamamız lazım. Oyun planımıza karşı disiplinli olmamız gerek. Hücumumuz iyiyse, ne güzel. Lakin bu bizim için sadece bir bonustan ibaret. Bu takımın üzerine kurulduğu olgular ve kültür; savunmada savaşmak, beraberlik ve gösterilen çaba üzerine. Bence New York şehrinin ve taraftarların en sevdiği şey de bu. Her şeyimizi verdiğimizi bilmeleri."



Randle bu sezon 20.1 sayı, 10.0 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla oynuyor.