Ralli pilotu Evans, Türkiye'de yarışmaktan mutlu

Kariyerinin en iyi Dünya Ralli Şampiyonası sezonunu geçiren Red Bull sporcusu Elyfn Evans, Türkiye'nin çok güzel olduğunu belirterek, "Ralli aracı içinde değilseniz hava her zaman muhteşem. Ama ralli için biraz sıcak. Doğası ise inanılmaz ve şahane yerler var." dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi'nde pilotlar zorlu parkurlarda mücadelelerini sürdürüyor.



Marmaris'te düzenlenen Türkiye Rallisi, dünyanın en cesur ve hızlı pilotlarının birincilik mücadelesi için kritik bir viraj olacak. Bu viraja pilotlar şampiyonasının ikinci sırasında giren Red Bull sporcusu Elfyn Evans, birincilik umutlarını taze tutmak istiyor.



Türkiye'de kendilerini büyük bir mücadelenin beklediğini ifade eden İngiliz pilot, AA muhabirine, yarışmak için Türkiye'ye geldiklerine mutlu olduğunu, yarışın taraftara kapalı yapılmasının ise üzücü olduğunu söyledi.



Yarışlarda seyircilerin yarattığı atmosferi özleyeceklerini aktaran Evans, "Zor dönemde yarışmalar için taşın altına elini sokan ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye çok güzel. Ralli aracı içinde değilseniz hava her zaman muhteşem ama ralli için biraz sıcak. Doğası ise inanılmaz ve şahane yerler var." dedi.



Estonya'da yaşadıkları zorluklara da değine Evans, "Düzenlediğimiz küçük bir ralli ve birkaç test sayesinde Estonya yarışına iyi hazırlanıyorduk ama dürüst olmak gerekirse geçirdiğimiz kaza yüzünden tam istediğimiz gibi tamamlanmadı. Buna rağmen genel olarak bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Sonuçta Estonya, WRC takviminde yeni bir yarış. Buna adapte olmak kolay değildi. Hazırlıklarımız iyi olsa da hafta sonu boyunca hızımız istikrarlı değildi. Bu yüzden de üst sıralarda kalamadık." diye konuştu.



Evans, Türkiye Rallisi'nin çok kırıcı koşullarda geçeceğini, bu yüzden araçların ve lastiklerin çok zorlanacağını dile getirdi.



Yarışlara iyi hazırlandıklarını belirten Evans, "Türkiye'nin bu zor zamanlarda şampiyonaya devam edebiliyor olması harika. Bu nedenle Türkiye'de organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ederim. Mutluyuz çünkü yarışmak için Türkiye'ye geldik. Türkiye Rallisinde etaplar karakter olarak makul şekilde birbirlerine benziyor. Sadece bazıları uzun ve dolambaçlı." ifadelerini kullandı.



Evans, yeni takımı ve aracına hızla adapte olarak güçlü bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Evans, son yarışlarda bazı zorluklar yaşadıklarını ancak gelecek yarışlarda istedikleri pozisyonda olabileceklerini kaydetti.



