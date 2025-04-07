Ragbi Erkek Milli Takımı'nın rakibi Sırbistan

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Konferans Ligi'nde Sırbistan ile İstanbul'da karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Ragbi Erkek Milli Takımı'nın rakibi Sırbistan
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07 Nisan 2025 16:15
15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 12 Nisan Cumartesi günü Sırbistan'ı konuk edecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, İstanbul Eyüp Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Play-off iddiasını koruyan milli takım, Sırbistan maçının hazırlıklarını Burhan Felek Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Gruptaki ilk mücadelesinde Moldova'ya 43-13 yenilen milliler, ikinci maçında Bulgaristan'ı 49-10 mağlup etmişti. 

 
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