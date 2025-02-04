Rafa Silva ilk kez maç kadrosunda yok!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Kırklarelispor maçıyla birlikte siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde ilk kez maç kadrosunda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rafa Silva ilk kez maç kadrosunda yok!
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04 Şubat 2025 21:19
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez bir maçta saha dışında kaldı.

Beşiktaş'ın bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 32 maçta da 11'de ya da yedeklerde yer alan Rafa Silva, dinlendirildiği için Kırklarelispor maçında kadro alınmadı.

Ligde 20, Avrupa'da 10, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda 1'er maç oynayan yıldız oyuncu bu maçlarda 10 gol attı.

Portekizli oyuncu, Twente ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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