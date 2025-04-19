Rafa Silva'dan deplasmanda dikkat çeken katkı!

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında Rafa Silva ile 1-0 öne geçti. Portekizli yıldız, son 8 deplasman maçında 5 gole katkı sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rafa Silva'dan deplasmanda dikkat çeken katkı!
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19 Nisan 2025 19:30
Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 10. dakikada Rafa Silva ile öne geçti.

Göztepe deplasmanında Beşiktaş'ı öne geçiren Rafa Silva, özellikle deplasman maçlarındaki skor katkısıyla dikkat çekiyor. Portekizli yıldız, son 8 deplasman maçında 3 gol, 2 asistle 5 gole katkı sağladı.

Rafa Silva, Göztepe maçındaki golüyle birlikte ligde bu sezon 9. golünü attı.

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