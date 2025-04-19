Rafa Silva'dan deplasmanda dikkat çeken katkı!

Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 10. dakikada Rafa Silva ile öne geçti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Göztepe deplasmanında Beşiktaş'ı öne geçiren Rafa Silva, özellikle deplasman maçlarındaki skor katkısıyla dikkat çekiyor. Portekizli yıldız, son 8 deplasman maçında 3 gol, 2 asistle 5 gole katkı sağladı.
Rafa Silva, Göztepe maçındaki golüyle birlikte ligde bu sezon 9. golünü attı.
Göztepe deplasmanında Beşiktaş'ı öne geçiren Rafa Silva, özellikle deplasman maçlarındaki skor katkısıyla dikkat çekiyor. Portekizli yıldız, son 8 deplasman maçında 3 gol, 2 asistle 5 gole katkı sağladı.
Rafa Silva, Göztepe maçındaki golüyle birlikte ligde bu sezon 9. golünü attı.