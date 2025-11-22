Radomir Djalovic: 'Futbol böyle bir oyun'

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 3-0 yenilen Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, "Yapmamız gereken tek şey çalışıp önümüzdeki maçlara odaklanmak." dedi.Djalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK'yi galibiyetlerinden dolayı tebrik ederek, maçın ilk 35 dakikasında 3-4 pozisyon bulduklarını söyledi.Karadağlı teknik adam, rakiplerinin öne geçmesi ve oyuncularının girdikleri pozisyonları değerlendirememeleri sonucunda farklı skorun ortaya çıktığını aktardı.Bundan sonraki süreçte daha çok çalışacaklarını ifade eden Djalovic, şunları kaydetti:Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ise mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.Daha çok çalışacaklarını ve mevcut kadroyla ligin ilk yarısını bitireceklerini kaydeden Açıkalın, devre arasında takıma gerekli müdahale ve takviyelerin yapılacağını ifade etti.Şehrin her zamankinden daha fazla kenetlenmesini istediğini anlatan Açıkalın,