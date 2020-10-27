Radamel Falcao, Didier Drogba'yı yakaladı

Erzurum'da galibiyeti getiren Radamel Falcao, G.Saray'ın Süper Lig'deki 8 golünün 7'sine direkt katkı sağladı. 5 gol-2 asistle oynayan Kolombiyalı, kırmızı kart sonrasında ise A.Gücü maçında cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılılarda 1 seneyi geride bırakan Falcao, ligde toplamda 15 gole ulaştı ve G.Saray'da oynamış birçok önemli yıldızı yakaladı.



Didier Drogba, Felipe Melo ve Dean Saunders gibi efsaneler de parçalı formayla toplam 15 gol atmıştı. 16 gollü Elmander'i yakalamasına sadece 1 gol kalan Falcao, penaltı noktasından 5 atışından da 5 gol buldu. Yıldız oyuncu G.Saray forması ile attığı 16 golün 15'ini Süper Lig'de kaydetti. 22 kez lig maçlarında sahne alan Falcao, 15 gol bulurken diğer sayısını ise Ziraat

Türkiye Kupası maçında attı.



40-45 ARASINDA TAKIMA NE OLUYOR!

Ligde oynadığı son 3 maçta da gol yiyen sarı-kırmızılılar, 40-45. dakikalar arasında kalesini savunamadı. Kasımpaşa'dan Yusuf ve Alanya'dan Babacar'ın ardından Erzurum'da da Novikovas buldukları gollerle G.Saray'ı soyunma odasına eli boş gönderdi. Teknik heyet 40-45 arasına yapacağı analizlerle Ankaragücü maçı öncesi oyuncuları uyaracak.







