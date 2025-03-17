Rabiot'dan annesine hakaret eden PSG'ye cevap!

Fransa Ligue 1'in 26. hafta karşılaşmasında PSG, Marsilya'yı evinde 3-1'lik skorla mağlup etti.Spor kamuoyunda gündem maçtan çok, Marsilya forması giyen Adrien Rabiot ve Fransız oyuncunun annesine edilen küfürler konuşuldu.PSG taraftarı, Rabiot'nun menajerliğini üstlenen annesi ve Rabiot'nun fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açarakşeklinde küfürlü tezahüratlarda bulundu.Bunun üzerine Fransız oyuncu, kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda PSG'yi ve PSG Sahibi Nasır el-Halifi'yi hedef aldı.Rabiot'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı: