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Quinn Cook, Warriors ile tekrar şansını deneyecek

Golden State Warriors'ın, eski guardı Quinn Cook ile birkaç gün antrenman yapması üzerine temasa geçtiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, eski guardı Quinn Cook ile birkaç gün antrenman yapması üzerine temasa geçtiği bildirildi.

Warriors Talk'a göre, yedek bir point guard arayışında olan Golden State ekibi sezon başlamadan önce Cook ile çok günlü bir antrenman için bağlantı kurmayı tercih etti.

Cook, 2018'de şampiyonluğu kazanan ve 2019'da da Finallerde yer alan Warriors kadrosunun bir parçasıydı.

Son iki sezonda Los Angeles Lakers forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, yıl ortasında serbest kaldığı ve sonrasında Cleveland Cavaliers ile iki kez 10 günlük sözleşme imzaladığı sezon içinde toplam 23 maçta forma giymişti.

Kariyerinin en iyi yılını 2017-18 sezonunda 9.5 sayı, 2.7 asist ve 2.5 ribaund ortalamalarıyla geçiren Cook, geçtiğimiz sezondan önce Orlando bubble'ında Lakers takımının bir parçası olarak şampiyonluk kazanmıştı.


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