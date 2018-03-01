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Quaresma ile Josef arasında gerginlik! Quaresma kırmızı kart gördü

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma ile Fenerbahçeli Josef de Souza arasında gerginlik yaşandı. Hakem Fırat Aydınus, Ricardo Quaresma'ya rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Quaresma ile Josef arasında gerginlik! Quaresma kırmızı kart gördü
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01 Mart 2018 21:50
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Zirat Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final ilk maçında oynanan ikinci yarı olaylar çıktı.

Oyuna ikinci yarı giren Ricardo Quaresma, maçın 52. dakikasında Ricardo Quaresma ile Josef de Souza ile arsında gerginlik yaşandı. Bu sırada Josef de Souza yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, Quaresma'nın rakibine dirsek attığı gerçekçesiyle Portekizli futbolcuya kırmızı kart çıkardı.

Kırmızı kartın ardından oldukça sinirlenen Quaresma, yerde yatan Josef de Souza'ya giderek tepki gösterdi. Quaresma'yı o bölgeden uzaklaştırmak isteyen Pepe ile Volkan Demirel arasında kısa süreli bir tartışma çıktı. O bölgeye gelen Mehmet Ekici, Pepe'yi ittiği için sarı kart gördü. Bu sırada Quaresma, Mehmet Ekici'ye de tepki gösterdi ve rakibini ittiği an kameralara yansıdı.

Yaşanan gergin anla sırasında yedek kulübelerindeki futbolcular da saha girdiler ve ortalığı sakinleştirmeye çalıştırdılar. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da sahaya girerek, sarı kartı olan Volkan Demirel'i olay yerinden uzaklaştırdı.















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