PTT, evinde zor kazandı

Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde PTT, evinde Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
PTT, evinde zor kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2023 18:34
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde PTT, sahasında Sigorta Shop'u 3-2 yendi.
Salon: Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, Yasin İlhan

PTT: Janset Cemre Erkul, Caric, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Yağmur Mislina Kılıç, Elif Boran, Elif Su Yavuz, Ezgi Derin Taşdemir, Gizem Mısra Aşçı)

Sigorta Shop: Tuğçe Ceyhan, Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne (Merve İzbilir, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)

Setler: 25-22, 13-25, 18-25, 25-23, 17-15

Süre: 139 dakika (32, 23, 31, 30, 23)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ