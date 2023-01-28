PTT, evinde zor kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde PTT, sahasında Sigorta Shop'u 3-2 yendi.
Salon: Başkent
Hakemler: İsmail Yıldırım, Yasin İlhan
PTT: Janset Cemre Erkul, Caric, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Yağmur Mislina Kılıç, Elif Boran, Elif Su Yavuz, Ezgi Derin Taşdemir, Gizem Mısra Aşçı)
Sigorta Shop: Tuğçe Ceyhan, Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne (Merve İzbilir, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Setler: 25-22, 13-25, 18-25, 25-23, 17-15
Süre: 139 dakika (32, 23, 31, 30, 23)
Salon: Başkent
Hakemler: İsmail Yıldırım, Yasin İlhan
PTT: Janset Cemre Erkul, Caric, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Yağmur Mislina Kılıç, Elif Boran, Elif Su Yavuz, Ezgi Derin Taşdemir, Gizem Mısra Aşçı)
Sigorta Shop: Tuğçe Ceyhan, Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne (Merve İzbilir, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Setler: 25-22, 13-25, 18-25, 25-23, 17-15
Süre: 139 dakika (32, 23, 31, 30, 23)
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