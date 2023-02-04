PTT, deplasmanda çok rahat!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında PTT, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Başkent
Hakemler: İlknur Çakar, Ali Sarıkuzu
İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Aybüke Özdemir (Sinem Bayazıt, Selen Ursavaş, Fatma Nur Erdoğan, Aysın Yarayan)
PTT: Caric, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Derin Ezgi Taşdemir, Gizem Mısra Aşçı, Yağmur Mislina Kılıç, Elif Su Yavuz)
Setler: 20-25, 17-25, 19-25
Süre: 65 dakika (21, 21, 23)
Salon: Başkent
Hakemler: İlknur Çakar, Ali Sarıkuzu
İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Aybüke Özdemir (Sinem Bayazıt, Selen Ursavaş, Fatma Nur Erdoğan, Aysın Yarayan)
PTT: Caric, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Derin Ezgi Taşdemir, Gizem Mısra Aşçı, Yağmur Mislina Kılıç, Elif Su Yavuz)
Setler: 20-25, 17-25, 19-25
Süre: 65 dakika (21, 21, 23)
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