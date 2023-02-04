PTT, deplasmanda çok rahat!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında PTT, İlbank'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PTT, deplasmanda çok rahat!
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04 Şubat 2023 22:31
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında PTT, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Başkent

Hakemler: İlknur Çakar, Ali Sarıkuzu

İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Aybüke Özdemir (Sinem Bayazıt, Selen Ursavaş, Fatma Nur Erdoğan, Aysın Yarayan)

PTT: Caric, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Derin Ezgi Taşdemir, Gizem Mısra Aşçı, Yağmur Mislina Kılıç, Elif Su Yavuz)

Setler: 20-25, 17-25, 19-25

Süre: 65 dakika (21, 21, 23)

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