PSV Eindhoven'ın deneyimli golcüsü Luuk de Jong, bu sezon rakamlarıyla dikkat çekiyor.



33 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 44 maçta 35 kez gol sevinci yaşadı.



Luuk de Jong, 35 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da 15 kez gol pası verdi.



PSV Eindhoven'ın ligde lider olmasında büyük pay sahibi olan Luuk de Jong'un, Hollanda temsilcisiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.





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