Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında Feyenoord, PSV'yi konuk etti.



Feyenoord Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSV 3-2 kazandı.



PSV'ye galibiyeti getiren golleri, 30, 51 ve 60. dakikalarda Ismael Saibari kaydetti.



Feyenoordun golleri ise 50. dakikada Luciano Valente ve 73. dakikada Oussama Targhalline'den geldi.



İLK MAĞLUBİYET



Bu sonuçla birlikte Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.



Galibiyetin ardından 25'e yükselttiği puanını lider Feyenoord ile eşitleyen PSV, ikinci sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Feyenoord, Volendam'ı konuk edecek. PSV ise Fortuna Sittard'ı ağırlayacak.











