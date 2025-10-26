27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

PSV'den Feyenoord'a soğuk duş: İlk yenilgi!

Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında Feyenoord, konuk ettiği PSV'ye 3-2 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

26 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında Feyenoord, PSV'yi konuk etti.

Feyenoord Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSV 3-2 kazandı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri, 30, 51 ve 60. dakikalarda Ismael Saibari kaydetti.

Feyenoordun golleri ise 50. dakikada Luciano Valente ve 73. dakikada Oussama Targhalline'den geldi.

İLK MAĞLUBİYET

Bu sonuçla birlikte Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Galibiyetin ardından 25'e yükselttiği puanını lider Feyenoord ile eşitleyen PSV, ikinci sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Feyenoord, Volendam'ı konuk edecek. PSV ise Fortuna Sittard'ı ağırlayacak.

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
