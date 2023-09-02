PSV, 4 golle farka koştu!

Hollanda Ligi 4. hafta maçında PSV, deplasmanda Waalwijk'i 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSV, 4 golle farka koştu!
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02 Eylül 2023 22:57
Hollanda Ligi 4. hafta maçında PSV, deplasmanda Waalwijk ile karşılaştı.

Mandemakers Stadion'da oynanan maçı PSV 4-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Veerman, 53. dakikada Lang, 64. dakikada De Jong, 86. dakikada Tillman kaydetti.

PSV bu sonuçla ligde 3'te 3 yaptı ve 9 puanla liderliğe yükseldi. Waalwijk ise 0 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSV, NEC Nijmegen'i ağırlayacak. Waalwijk ise Vitesse deplasmanına gidecek.

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