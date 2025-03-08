PSG şaşırtmadı; Zirvede fark 16!

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında PSG, deplasmanda Rennes'i 4-1 mağlup etti. Lider PSG, en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını 16'ya yükseltti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSG şaşırtmadı; Zirvede fark 16!
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08 Mart 2025 20:55
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında PSG, deplasmanda Rennes ile karşılaştı. 

Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-1 kazandı. 

PSG'nin gollerini 27. dakikada Bradley Barcola, 50. dakikada Gonçalo Ramos ve 90+1 ile 90+4. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti. Rennes'in tek golü ise 53. dakikada Lilian Brassier'den geldi. 

ZİRVEDE FARK 16

Ligde mağlubiyeti olmayan ve üst üste 6. maçını kazanan lider PSG, 65 puana ulaşarak en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını 16'ya yükseltti. 

İki maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olan Rennes ise 29 puanda kaldı ve 11. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta PSG, Marsilya'yı konuk edecek. Rennes ise deplasmanda Lens ile karşı karşıya gelecek.

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