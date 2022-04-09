PSG Neymar, Mbappe ve Messi'yle farka gitti

Ligue 1'in 31. haftasında PSG, deplasmanda Clermont'u 6-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSG Neymar, Mbappe ve Messi'yle farka gitti
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09 Nisan 2022 23:59
Fransa Ligue 1'in 31. haftasında PSG, deplasmanda Clermont'a konuk oldu.

Stade Gabriel Montpied'de oynanan karşılaşmayı PSG 6-1 kazanarak gövde gösterisi yaptı.

Maçın 6. dakikasında PSG Neymar'la başlayan gol yağmurunda 19. dakikada Mbappe ile ikinci golü buldu. 42. dakikada Dossou ile Clertmont'un tek sayısı gelirken ilk yarıyı PSG 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda kelimenin tam anlamıyla yıldızlarıyla vites yükselten PSG'de Neymar 71'de farkı ikiye çıkardı. 74 ve 80'de Mbappe ve 83'te yeniden Neymar'ın golleriyle skor 6-1'e geldi ve PSG üç puanı aldı.

Maçta Neymar 3 gol 1 asist, Mbappe 3 gol 1 asist ve Lionel Messi 3 asist yaparak geceye damgasını vuran isimler oldu.

Bu sonuçla PSG 71 puana yükseldi, Clermont ise 28 puanda kaldı.

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