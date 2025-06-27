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1-1

PSG, Lyon'u küme düşmekten kurtarıyor!

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, ezeli rakibine büyük bir jest yaptı. PSG, küme düşürülen Lyon'dan aldığı Bradley Barcola'nın vadesini çok önceden ödeyerek, Lyon'un küme düşmesini önledi.

calendar 27 Haziran 2025 15:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
PSG, Lyon'u küme düşmekten kurtarıyor!
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Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain, Ligue 1'de mali yeterlilikleri yerine getirmediğinden dolayı küme düşürülen Lyon'u ikinci lige düşmekten kurtarmak üzere. 

VADEYİ ÖNCEDEN ÖDEDİLER

Paris, 2023 yazında Lyon'dan 45+5 milyon Euro'ya satın aldığı Barcola'nın anlaşmasındaki ücretlerini vadesinden çok önce ödedi.

LYON'UN İTİRAZDA BULUNMASINA YARDIM ETTİ

Bu gelişme, Lyon'un itiraz davası öncesinde mali performansını iyileştirmesine olanak sağladı; Lyon itirazda bulundu ve Ligue 1'e dönmesi bekleniyor.


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