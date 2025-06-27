PSG, Lyon'u küme düşmekten kurtarıyor!

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain, Ligue 1'de mali yeterlilikleri yerine getirmediğinden dolayı küme düşürülen Lyon'u ikinci lige düşmekten kurtarmak üzere.
VADEYİ ÖNCEDEN ÖDEDİLER
Paris, 2023 yazında Lyon'dan 45+5 milyon Euro'ya satın aldığı Barcola'nın anlaşmasındaki ücretlerini vadesinden çok önce ödedi.
LYON'UN İTİRAZDA BULUNMASINA YARDIM ETTİ
Bu gelişme, Lyon'un itiraz davası öncesinde mali performansını iyileştirmesine olanak sağladı; Lyon itirazda bulundu ve Ligue 1'e dönmesi bekleniyor.
VADEYİ ÖNCEDEN ÖDEDİLER
Paris, 2023 yazında Lyon'dan 45+5 milyon Euro'ya satın aldığı Barcola'nın anlaşmasındaki ücretlerini vadesinden çok önce ödedi.
LYON'UN İTİRAZDA BULUNMASINA YARDIM ETTİ
Bu gelişme, Lyon'un itiraz davası öncesinde mali performansını iyileştirmesine olanak sağladı; Lyon itirazda bulundu ve Ligue 1'e dönmesi bekleniyor.
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