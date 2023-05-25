PSG ile Liverpool'un dev yarışı: 60 milyon euro

Yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan dev kulüpler, Sporting'in genç yıldızına gözünü kestirdi.



L'Equipe'in haberine göre; Paris Saint Germain ve Liverpool, Sporting Lizbon forması giyen Manuel Ugarte'yi transfer etmek istiyor.



Haberde Paris Saint-Germain'in Sporting'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Manuel Ugarte'nin 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu belirtildi.



Ayrıca Liverpool'un da oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.



Sporting ile 85 maça çıkan Ugarte, 1 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.



