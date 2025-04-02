PSG, Fransa Kupası'nda sürprize izin vermedi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Ligue 2 kulübü Dunkerque, Fransa Kupası yarı finalinde 2-0 öne geçmesine rağmen PSG'ye 4-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. PSG, adını finale yazdırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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PSG, Fransa Kupası'nda sürprize izin vermedi
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02 Nisan 2025 00:45
Fransa Kupası yarı finalinde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Dunkerque sahasında Paris Saint Germain'i konuk etti.

Dunkerque, 7'nci dakikada Vincent Sasso ve 27'nci dakikada Saeed Al Saad'ın attığı gollerle karşılaşmada 2-0 öne geçti.

PSG, 45'inci dakikada Ousmane Dembele ile skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

48'inci dakikada Marquinhos ile skoru eşitleyen konuk ekip, 62'nci dakikada Desire Doue ve 90+3'üncü dakikada Dembele'nin golüyle rakibini 4-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Fransa Ligue 2 ekibi Dunkerque, kupa çeyrek finalinde Brest, son 16 turunda ise Lille'i eleme başarısı göstermişti.

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