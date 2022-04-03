PSG evinde farklı kazandı, yıldızlar ıslıklandı

Ligue 1'in 30. haftasında PSG, sahasında Lorient'i 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSG evinde farklı kazandı, yıldızlar ıslıklandı
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03 Nisan 2022 23:43
Fransa Ligue 1'în 30. haftasında PSG ile Lorient karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'de oynanan maçı PSG 5-1 kazanırken farklı galibiyete rağmen yıldız isimlerin ıslıklaması geceye damga vurdu.

Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren golleri 12 ve 90. dakikalarda Neymar, 28 ve 67. dakikalarda Mbappe ve 73. dakikada Messi kaydetti. Lorient'in tek sayısını ise 56. dakikada Moffi kaydetti.

Maçta PSG'nin üstün oyunu ve farklı galibiyetine rağmen özellikle Messi, Neymar ve Sergio Ramos gibi isimlerin ayağına top geldiğinde ıslıklanması dikkat çekti.

Bu sonucun ardından PSG, 68 puana yükselirken Lorient ise 28 puanda kaldı.

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